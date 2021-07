Workshop Jamming - Malování bez bariér

Není nic jednoduššího než malování: každé dítě to umí. Naši předkové malovali už v dobách, kdy ještě žili v jeskyních. Malovat umíte i vy. Zveme všechny: amatéry, profesionální umělce, studenty i úplné začátečníky. Přijďte se inspirovat a zažít něco nového, staňte se součástí experimentálního projektu! „Na co je hlava?“ Kdy: 14. srpna od 14:00 Kde: Studio Barvolam, Školská 28, Praha 1 Co by mělo mít místo v hlavě? Na co je hlava? Zrod Pepy nebo Růženy? Je jedna velká dobrá hlava a my jí můžeme plnit vším, co bychom mohli potřebovat nebo si přát v ní mít… Budeme společně malovat, co by mělo mít místo v hlavě. Nebo byste raději každý maloval tu svou? Až se naplní, namalujeme ji obličej a dáme jméno… Workshop vede Lenka Černotová Délka workshopu: 3 až 4 hodiny Cena: 200 Kč / studenti: 150 Kč / důchodci, držitelé TP, ZTP a ZTP/P: zdarma Přihlašovat se můžete nejpozději 3 dny před workshopem na: info@barvolam.cz