Letní kino - Rychle a zběsile

Od 2. července funguje v prostoru u bývalých Ledáren v Braníku nejen autokino, ale také letní kino LEDÁRNY. Kino si tak mohou užít jak motoristi, tak milovníci letních kin. Kapacita je cca 20 vozidel a 100 lehátek. Letní gastrokino nabízí kvalitní filmový a kulinářský program pro širokou veřejnost. Vstupné se platí buď za 1 auto (399,-) nebo za 1 lehátko (130,-). Promítá se od 21:45.

Brianovi (Paul Walker) se konečně podaří stát se členem party Dominika (Vin Diesel), který je doslova blázen do nelegálních závodů, pořádaných většinou v noci na periférii Los Angeles. Je to obrovské divadlo pro obecenstvo zběsilých jízd, ale především posedlost pro piloty speciálně upravených superauťáků. S ohlušujícím řevem motorů, řítících se městem několikanásobkem povolené rychlosti, pění všem adrenalin v krvi. Ve hře jsou peníze, prestiž, obdiv dívek. Jenže pro Dominika a jeho kámoše nejsou závody jediným zdrojem financí.

A to je hlavní důvod, proč chce policista Brian získat jeho důvěru. V poslední době se množí záhadná přepadení kamionů a policie i FBI chtějí znát pachatele dřív, než tiráci vezmou zákon do svých rukou. Ve chvíli, kdy má všechny důkazy o tom, že Dominik je vůdcem gangu, který vraždí a loupí, Brian zaváhá s odhalením pravdy. Zamiloval se do jeho sestry Miy a je mu jasné, že jí tím způsobí dvojnásobný šok. Mia neví, čím se ve skutečnosti bratr živí, ani netuší, kdo je sympatický blonďák Brian...

Film v původním zněním s titulky.