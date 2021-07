Studio Damúza: Špílmachr: Faust

Tradiční česká dramatická kuchyně plná loutek ovoce a zeleniny bohatá na smích, slzy a vitamíny! Faust - Jenovefa - Don Šajn (BIO)! Nejsou to jen nejslavnější loutkové hry, vycházející z bohaté české loutkářské tradice se kterou se pyšní Česká kultura! Je to i legrace. A veliká. Tady a teď. Herci hrají též dle vůle či přání publika! Kde jinde si můžete zvolit podobu krásné Jenovefy? Bude krásná jako jablíčko? Nebo snad hruška či mandarinka? Kde jinde můžete ochutnat křupavý bramborák, který se v pekle zbyl z usmaženého rozumu velkého mudrce a hříšníka Fausta? Kde jinde může divák či divačka, dítě či dospělý určit podobu obětí krutého Don Šajna? Budou to spíš papriky, rajčata či cibule a nebo všechno dohromady a výsledkem DonŠajnova jednání bude pikantní lečo? Nevšední zážitek, který vám chvilku poleží v žaludku!