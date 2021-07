Letní kino Zahrada – Bože ty seš hajzl!

Inspirováno skutečným příběhem. Co dělat, když zjistíte, že už vám v životě nezbývá tolik času? Budete jako chudinka brečet v koutě a čekat na zázrak, anebo to nejlepší z vašeho plánovaného života vměstnáte do těch posledních dní? Šestnáctiletá Steffi má jasno. Navzdory vyděšeným rodičům a tlaku okolí, že by se měla jít ihned léčit, na nic nečeká a udělá něco naprosto impulzivního, přestože vždycky byla hodná holka.

Nasedne do auta a tajně se vydá s cizím klukem Stevem na cestu do Paříže za svou láskou. Na co čekat, no ne? Steffi právě dokončila střední školu a těší se na poslední třídní výlet do Paříže, kde chce prožít první romantickou noc s Fabianem, svou středoškolskou láskou. Stane se ale něco, s čím nikdo nepočítal. Jednou lékařskou kontrolou se pro Steffi všechno mění. Má před sebou jen necelý rok života. Její matka Eva se ji okamžitě snaží ochránit před vším, co by mohlo Steffi ještě více ohrozit. Tedy i před plánovaným výletem do Paříže. Její otec, evangelický pastor, jí naopak v rozletu bránit nechce. Jak má teď Steffi s tou situací naložit? Jednoduše, rozhodne se jednat. A to okamžitě! Spolu s charismatickým a tajemným motocyklovým akrobatem Stevem, kterého právě potkala, utíká z domu ve svém novém pick-upu a vydává se kam jinam než do Paříže. Musí přeci dotáhnout do konce plánovanou romantickou noc s Fabianem! V patách má ale lehce vyšilující matku a mlčky trpícího otce. Ale co na tom záleží, na světě je krásně a Steffi si užívá, jak jen to jde. Projížďka na hřbetu krávy, krádež na benzínové pumpě, první tetování (co jiného než rebelský text Bože, ty seš hajzl), první kocovina, přespání v luxusním hotelu (samozřejmě bez placení). To jsou zážitky, pro které stojí za to žít. A do toho ten Steve… Režie André Erkau. Komedie/drama. Německo 2020, 98 minut, nevhodné do 12 let.