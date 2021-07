Prázdninové cvičení pro děti

Chcete dětem vynahradit měsíce strávené bez pohybu? V profesionálních dětských tělocvičnách Monkey´s Gym se na letních lekcích vydovádějí s padákem, zacvičí si s velkými míči, obručemi a zahrají si míčové i jiné zábavné pohybové hry. Každou hodinu si navíc vyzkoušejí něco nového na gymnastickém nářadí.

Letní cvičení v Monkey´s Gym probíhá v dopoledních i odpoledních hodinách a je určeno pro všechny malé sportovce od 6 měsíců do 7 let. Věnovat se jim budou zkušení lektoři, kteří vybrali pro prázdninové cvičení to nejzábavnější ze svých lekcí podle toho, co se dětem v hodinách nejvíce líbí. Děti tak získají spoustu nových dovedností, ale především se skvěle pobaví. Děti nadchne zábavné barevné prostředí i hravá forma výuky, při níž odborně vzdělaní lektoři kladou důraz na respekt ke správnému psychomotorickému vývoji dětí a jejich individuálním potřebám. Pro letní lekce si můžete vybrat den a čas, které vám nejvíce vyhovují.