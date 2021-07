M.T.O. Universal Praha

Malý Taneční Orchestr znovu roztočí čtyřhodinovou spršku tanečních hitů od 60. let do současnosti. Přijďte protančit střevíce! V podání Tomáše Hanáka, Aleše Najbrta, Františka Skály, Lenky Vychodilové a dalších umělců zazní písně superhvězd televizní obrazovky 60. až 80 let (Václava Neckáře, Karla Hály, Pavla Lišky, Waldemara Matušky, Miro Žbirky, Haničky Zagorové i Jany Kratochvílové atd., atd.). Repertoár doplní světoví Elvis Presley, Tom Jones, Frank Sinatra, Joe Cocker i naši lidoví Promovaní inženýři od Plavců-Rangers, liboví Peter Dvorský a Karel Černoch, poetický Petr Novák a rockoví Katapulti.