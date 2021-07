Letní kino U Keplera - 12 opic

James Cole (Bruce Willis) prožil převážnou většinu svého života v podzemí. Nyní, v roce 2025, žije v ponuré, tmavé, zasněžené přítomnosti. Začalo to už na konci dvacátého století, kdy během dvou let (1996 a 1997) zemřelo přičiněním neznámého bídáka, který vypustil do ovzduší nebezpečný vir, pět miliard obyvatel zeměkoule. Zůstalo jen jedno procento lidí, kteří se teď krčí jako krtci pod zemí. Hrstka lidí se s tím ale nehodlá jenom tak smířit, a proto vysílá do minulosti prostřednictvím stroje času „nedobrovolné dobrovolníky“ z řad vězňů. Jejich úkolem v podstatě není spasit svět a odvrátit neštěstí – co se stalo, nejde odestát. Mají jen pozorovat, sbírat vzorky a odhalit zdroj nákazy, původ všeho zla. Vědci už pak zajistí vše ostatní, vyvinou protilátku a zařídí, aby se lidstvo jednadvacátého století mohlo vrátit zpátky na povrch zemský…

Účinkují

Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt, Christopher Plummer, Jon Seda, David Morse, Bill Raymond, Frank Gorshin, Chuck Jeffreys, Matt Ross, Christopher Meloni, Stephen Bridgewater, Richard Stanley, Lisa Gay Hamilton, Joseph McKenna, Frederick Strother, Roger Pratt, Harry O'Toole, Annie Golden, Simon Jones, Allelon Ruggiero, Thomas Roy, Bob Adrian, Raymond Mamrak

