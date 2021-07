Letní kino u Keplera - Critters

Americký hororový snímek, který připomíná kosmický western, záměrně je laděn do podoby černé komedie a místy balancuje až na hranici sebeparodie. Vše se tu točí kolem nesmírně žravých mimozemských nestvůrek critters, připomínajících kombinaci kopacího míče, kaktusu a gremlina. Pro svou nebezpečnou žravost nejsou vítanými hosty na žádné obydlené planetě a tak když se několika z nich podaří uprchnout z vězeňské planety, vydávají se okamžitě po jejich stopách dva ostří vesmírní šerifové. Critters přistanou na planetě Zemi a vydají se hledat něco k snědku. Narazí na osamělou farmu skýtající lákavou krmi v podobě rodiny Brownových. Podaří se vesmírným lovcům, kteří mezitím působí zmatek v nedalekém městečku, dorazit k obležené farmě dřív než zůstanou z Brownových kosti? To záleží nejen na štěstí, ale také na odvaze nejmladšího z rodu Brownů, malého Brada, který se pustí s nestvůrkami do boje.

Dee Wallace, M. Emmet Walsh, Billy Green Bush, Scott Grimes, Nadine Van der Velde, Don Keith Opper, Billy Zane, Ethan Phillips, Terrence Mann, Jeremy Lawrence, Lin Shaye, Montrose Hagins, Corey Burton, Art Frankel, Edward Chiodo, Michael Lee Gogin, Adele Malis-Morey

