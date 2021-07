Rubín Letí na Venuši - Jenom matky vědí, o čem ten život je

Série divadelních představení tří divadelních spolků (Depresivní děti touží po penězích, A Studio Rubín, Divadlo Letí), která proběhne ve dnech 10.–20. srpna v Kasárně Karlín.

Rubín Letí na Venuši propojí tři spřízněná nezávislá pražská divadla, která díky svému výraznému dramaturgickému směřování společně divákům nabídnou pestrý program, jehož hlavním pojítkem je snaha poukázat na výrazná současná témata prostřednictvím moderní obrazivé režie.

Rubín Letí na Venuši uvítá diváky každý večer pod širým nebem v unikátních prostorách Kasáren Karlín s ojedinělým geniem loci. Program probíhající se dvěma přestávkami od 10. srpna do 20. srpna nabídne dohromady devět večerů s tím nejlepším z pražského nezávislého divadla.

Love and money.

1. má dvě děti, za sebou traumatizující porod a jasnou vidinu, že je jedno, co kdy studovala a co bude dělat dál, protože děti jsou to hlavní a o žádné ambice přece nejde. 2. žije v divočině ve slaměné chýši, nádobí myje ve vaně, děti rodí sama doma a místo návratu do systému chce raději pro rodinu pěstovat zeleninu. Bio, pochopitelně. 3. otěhotněla na začátku prváku. V jednadvaceti. 4. nakonec poslala rok a půl po porodu otce svého syna do háje. 5. porodila ve dvaačtyřiceti, syna má ráda, ale svou práci taky a je v ní hodně dobrá. Dětská hřiště a řeči matek ji děsí. 6. dlouho neměla život, jen práci, teď má život, ale nemá práci. Zatím píše hru o matkách. A ještě je tu 7., levicová feministka, která šla na první demonstraci pár dní po porodu, ale teď už je, jak sama říká, hodně liberální.

Sedm žen a všechny jsou matky. A matky, ty vědí, o čem je život. Divadelní dokument vycházející z téměř tří let časosběrných rozhovorů. Scénický komix na pomezí grotesky a tragédie. Trapně autentický, i když víme, že autenticita je tak trochu děvka. O tom, jak česká společnost vnímá mateřství a otázky rodinného rozpočtu. O ocenění a závislosti. O tom, co znamená být matkou ve veřejném prostoru. O matkách na piedestalu a taky na střídačce kapitalismu. A samozřejmě o kojící mafii. (A o sexu.) A jak je to s tou prací během mateřské dovolené?

Hrají: Lucie Andělová, Veronika Lazorčáková, Jiří Kniha