Jiří Halda: Emocionální zrání a jeho klíčové podmínky | Webinář

Nástup do jeslí, školky či školy často bývá nesmírně stresujícím a emočně náročným obdobím jak pro dítě, tak i pro rodiče. Jak ale poznáme, zda je na tuto událost dítě připravené? Jaké zručnosti a mentální schopnosti by mělo dítě ovládat předtím, než udělá další krok na cestě životem? Co ovlivňuje zdravý vývoj dětských emocí a jak dítě vést k postupné emoční nezávislosti? Zjistěte, jak při výchově skloubit zdravý fyzický a emoční růst dětí, v online přednášce známého lektora, Jiřího Haldy! Společně se podíváme na to, z čeho se skládají základní faktory v sociálním a emocionálním vývoji dítěte a jakými způsoby je dítěti zabezpečit, ale přiblížíme si i rozdíly mezi vývojem emocí u chlapců a dívek a výchovné praktiky, díky nimž v dítěti podpoříme rozvoj pocitu vlastní individuality, tvořivé inteligence a adaptability na změny.

Mgr. Jiří Halda

je učitel, speciální pedagog, logoped, lektor, rodinný terapeut a diagnostik. Specializuje se na děti v předškolním věku. Zaměřuje se především na problematiku výchovy dětí, předškolní zralosti a procesů učení. Je absolventem Pedagogické fakulty v Hradci Králové a Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1993 – 2006 působil jako učitel a speciální pedagog na základních a speciálních školách a v Pedagogicko-psychologické poradně v Olomouci. Od roku 2006 působí jako lektor, diagnostik, intervent a personální poradce.