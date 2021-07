Letní kino U Keplera - Vyšehrad: Serijál

Tvůrci projektu Vyšehrad si váží všech fanoušků původního onlinového seriálu, a tak se rozhodli jim zkrátit čas při čekání na jeho filmové pokračování. Letos v létě proto přicházejí s unikátním projektem, v němž spojili všechny epizody původního internetového seriálu a přidali nové scény z připravovaného filmu jako malou ochutnávku. Tím v atmosféře letních kin i znovuotevřených běžných kin navnadí své diváky na další pokračování příběhu kultovního Laviho.

Pojďte s námi sledovat Laviho v podání Jakuba Štáfka v možná nejhorší situaci, ve které se dosud ocitl. Když svlečený jen v tílku a trenkách, ohořelý a dobitý sedí spoutaný na židli v připravené mučírně, a snaží se vzpomenout, co ho do této situace přivedlo. Byl to snad jeho samotný příchod do Vyšehradu? Došla s ním šéfovi klubu trpělivost a rozhodl se ho zbavit? Nebo na něj ty dva maskované týpky poslal Tomáš Řepka, když prozradil jeho trik s týmovou kasou? Diváci uvidí ne/oblíbeného trenéra Žloutka (Jiří Ployhar), předsedu FK Slavoj Vyšehrad Krále (Ondřej Pavelka), ale hlavně Laviho agenta Jardu (Jakub Prachař), který sice v průběhu času změnil tvář, ale hlas mu oproti onlinovému seriálu zůstal! Prostě jedno pozitivní překvapení za druhým.

Účinkují

Jakub Štáfek, Jakub Prachař, Ondřej Pavelka, Jiří Ployhar ml., Šárka Vaculíková, Věra Hlaváčková, Jaromír Bosák, Veronika Khek Kubařová, David Prachař, Ivana Chýlková, Jaroslav Plesl, David Novotný, Ladislav Hampl, Lilian Sarah Fischerová, Karolína Krézlová, Miroslav Hanuš, Tomáš Rosický, Vladimír Šmicer, Roman Bednář, Ondřej Pavelec

