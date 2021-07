Letní kino U Keplera - Kill Bill 2

Svatební obřad bývalé členky Komanda Zmijí Zabijáků, Černé Mamby, změnil její pomstychtivý ex-milenec Bill s bývalými kumpány v krvavý masakr. Těhotná Nevěsta však kulku vpálenou do hlavy přežila: po čtyřech letech strávených v kómatu procitla a vydala se na cestu pomsty. Už zlikvidovala první dvě položky na svém seznamu smrti O-Ren Ishii zvanou Korálovec a Vernitu Green Smrtonoše. Zbývá jí však zabít ještě Elle Driver přezdívanou Kalifornský Horský Had, Budda zvaného Chřestýš a samozřejmě bývalého šéfa, milence a otce jejího dítěte – Billa. Ti tři však už vědí, co jim hrozí – a myslí si, že jsou na to připraveni.

Druhá část mistrovského akčního hitu Quentina Tarantina (první měla v českých kinech premiéru loni v říjnu) líčí další osudy odhodlané Nevěsty a vyvrcholení její pomsty. Ve strhujícím příběhu, vyprávěném jak je zvykem režiséra Gaunerů (Reservoir Dogs), Pulp Fiction Historek Z Podsvětí a Jackie Brownové – na přeskáčku, se však vracíme i do minulosti. Zbývá toho ještě spoustu dopovědět: Co se vlastně stalo v kostele v texaském El Pasu? A proč se to stalo? Žije dcera, již Nevěsta považovala za mrtvou? Jakým výcvikem prošla hrdinka v Japonsku? A jak se vlastně ve skutečnosti jmenuje? Ale především: dokáže Nevěsta naplnit svou krvavou pomstu tak, jak si naplánovala?

Účinkují

Uma Thurman, David Carradine, Michael Madsen, Daryl Hannah, Chia Hui Liu, Lucy Liu, Vivica A. Fox, Michael Parks, Bo Svenson, Jeannie Epper, Samuel L. Jackson, Reda Beebe, Sid Haig, Larry Bishop, Laura Cayouette, Claire Smithies, Caitlin Keats, Perla Haney-Jardine, Julie Dreyfus, Michael Jai White, Zoë Bell, Lawrence Bender, Quentin Tarantino, Jódži Tanaka, Džun Kunimura

