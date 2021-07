Letní kino u Keplera - Kill Bill

Bývalá členka špičkového zabijáckého komanda (Uma Thurman) se rozhodne navždy skončit s minulostí a vdát se. Její svatební den se však změní v krvavá jatka v okamžiku, kdy na ni zaútočí její vlastní bývalý šéf Bill (David Carradine) a střelí ji do hlavy. Mladá žena však nezemřela, i když si to všichni myslí: šťastnou náhodou vražedný útok přežila, ale upadla do kómatu. Po čtyřech mučivě dlouhých letech se vrací z temného zápraží smrti s jedinou myšlenkou: pomstít se všem, kteří jí ublížili, bez ohledu na to, co je k tomu vedlo. Ke všemu odhodlaná hrdinka, která si říká „Nevěsta“, však teprve musí zjistit, kdo je proti ní – a také to, jestli neexistuje někdo, kdo by mohl stát na její straně… Chladnokrevná pomsta, mrazivá nenávist a vzpomínky na zrazenou lásku vedou elitní vražedkyni po cestě krve, ze které – možná – není návratu.

Účinkují

Uma Thurman, Lucy Liu, Vivica A. Fox, Daryl Hannah, David Carradine, Michael Madsen, Julie Dreyfus, Chiaki Kuriyam

PRODEJ LÍSTKŮ

Platby kartou pouze na webu v předprodeji

Na místě vstupenky pouze za hotové

Pokladna na místě otevřena půl hodiny před promítáním.