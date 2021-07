Letní kino Kamínka - Příliš osobní známost

Natálie je třicátnice, singl, úspěšná ve své práci. Její nejlepší kamarádka Simona se právě rozvádí protože její manžel žil po celou dobu trvání jejich manželství dvojí život. S jinou ženou založil rodinu a celé roky pendluje mezi dvěma ženami a dvěma syny. To Simona neunese a požádá o rozvod. Její největší obavou je, aby při rozvodu nepřišla o syna. Bohužel její obavy se naplní a syn u soudu řekne, že chce žít s otcem. Simona je z této situace úplně na nervy a útěchu hledá u Natalie, ale také obrážením různých barů a kulturních akcí. Při jedné takové příležitosti se seznamuje s umělcem Viktorem, kterému Simona naprosto učaruje. Viktor je jí doslova posedlý, ale je také posedlý sexem, což Simonu začne brzy poněkud vyčerpávat.Podnikatel Marek je velmi hezký muž, vdovec a otec malé Terezky, která si Natálii okamžitě zamiluje. I Natálie podléhá jejímu roztomilému kouzlu. Po nějakém čase představí Marek Natálii své tchýni Evě, která s nimi od smrti dcery žije a pomáhá Markovi s výchovou Terezky. Přeje si, aby Terezka žila pokud možno šťastný život a hodlá pro to udělat vše. To znamená, že žena, která má nahradit její dceru v roli matky, to rozhodně nebude mít snadné. Natálie však Terezku i Marka doopravdy miluje a je na holčičku moc hodná a pěkně se o ni stará. To Evu pomalu, ale jistě přesvědčí, že Terezka je v dobrých rukách, s Natálií se stávají kamarádkami. Nastal čas, aby se vrátila do svého bytu a začala zase žít svůj život. Jednoho dne se na koncertě seznamuje se zajímavým mužem, který Evě dokáže, že život ještě nekončí.

Jenže život umí být pěkně krutý. Zrovna když se zdá, že je vše zalito sluncem, Marek zjišťuje, že ho jeho společník ve firmě zpronevěřil 50 milionů korun a navlékl to tak šikovně, že je za všechno zodpovědný Marek. Marek musí napnout veškeré své síly na to, aby zachránil nejen firmu, ale aby nepřišel o vlastní domov. Spousta nečekaných starostí se podepisuje na Markovi, ale i na jejich vztahu s Natálií. Marek své splíny řeší konzumací alkoholu a z laskavého tatínka a partnera se stává zlý muž, ze kterého jde strach...