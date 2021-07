Programátor Honza (Tomáš Hanák) tráví většinu svého času v softwarovém domě: mailuje, upgraduje, senduje, attachuje a loaduje. Když bere na výlet do přírody svého předpubertálního syna (Michal Vorel) z rozvedeného manželství, nezapomene samozřejmě přibalit mobil, notebook a digitální kameru. Hektický víkendový výlet se záhy protáhne na několikatýdenní pobyt v malé podhorské vesničce, kde Honza se synem stráví nejhezčí a nejveselejší chvíle svého života. Postupně se spřátelí s místními figurkami a zejména s půvabnou rebelující Markétou. Honza propadá nejen jejímu kouzlu, ale i vábivé vůni domácích likérů její zemité babičky, drsnému přátelství venkovské rodiny Ludvy a Vlastičky a koloritu svérázného venkovského života. S příchodem zimy je Honza zákony byznysu přinucen vrátit se zpět do civilizace. Očištěn a obohacen o zážitky, které mu město nemůže nikdy poskytnout...

Více informací o akci Cesta z města (Out of the City) - Letní Lucerna 2021 na www akce

