Po několika měsících příprav jsme se dočkali a brzy spustííme již 2. ročník Letních virtuálních her. Čekají nás závody v pěti sportovních disciplínách - Běh, Chůze, Cyklistika, Plavání a Triatlon, závodit budeme dokonce 30 dní a kromě krásných a barevných medailí budeš mít šanci zapojit se i do soutěže o hodnotné ceny od našich partnerů. Letní virtuální hry budou probíhat v termínu 16.7. – 15.8.2021 a z části tak poběží souběžně s Olympijskými hrami, které se budou konat od půlky července v japonském Tokiu. V reálném čase si tedy budeš moct zkusit přiblížit se časům, kterých dosahují profesionální sportovci. Registrace i účast je zdarma a jako na každém správném závodě od nás obdržíš startovní číslo a po skončení závodu i diplom. Pro zájemce jsme navíc připravili krásné a originální dřevěné medaile v národních barvách, které budou mít i své místo ve speciálním rámečku.

Bav se, podporuj a motivuj své přátele či rodinu a probuď v sobě zdravou soutěživost. Letní Virtuální Hry jsou jedinečnou příležitostí k tomu vystoupit trochu ze své komforní zóny a zapojit se i do disciplín, které běžně v průběhu roku nevyhledávaš. Na splnění této výzvy máš 30 dní, takže si můžeš klidně sestavit plán, rozvrhnout si sportovní aktivitiy do celého měsíce a zdolat nějakou ze svých osobních met.

Nezpaomeň nás také o svých sportovních aktivitách průběžně informovat a sdílet fotky a příspěvky na facebooku či instagramu: @letnivirtualnihry a #LVH2021 #Letnivirtualnihry.

Letní virtuální hry spojí sportovce z celého světa

1 svět, 5 sportů, 30 dní zábavy

REGISTRACE I ÚČAST ZDARMA

Virtuální závody mohou být sportovním zpestřením tvého tréninku či dovolené. Mohou být testem tvé formy, nebo jen zábavou, kterou si užiješ s přáteli z celého světa. Letní virtuální hry propojují skutečné sportování s online světem na celé planetě.

Motivace pro začátečníky, test pro zkušené, sportovní vzrušení pro všechny.

Letní virtuální hry navazují na populární virtuální běhy, do kterých se během uplynulých měsíců zapojily na světě miliony běžců. Účastníci Letních virtuálních her se také automaticky zapojují do celosvětového sportovního happeningu. Nezáleží přitom na výkonnosti, věku ani pohlaví.

Je to velmi jednoduché: během několika vteřin se přihlásíš k závodům, které tě nejvíc osloví a vybranou disciplínu absolvuješ ve skutečném světě. Svůj výkon změříš sportovními hodinkami, jakoukoli aplikací v telefonu či vyfotíš čas na stopkách. Nakonec už jen prostřednictvím odkazu v emailu nahraješ na web Letních virtuálních her svůj výsledek a důkaz o svém výkonu (např. fotku, printscreen z prostředí Garmin Connect, Movescount, Strava apod.). Průběžné pořadí bude možné sledovat on-line.