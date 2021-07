Ekoteroristická hororová komedie s detektivní zápletkou. Václav Kliment Klicpera feat. David Lynch. České národní obrození feat. surrealismus. Fraška feat. filozofické podobenství.

Kdo zabil Zlého jelena? A co jsou zač ti divní ptáčkové, co se teď potulují knížecím lesem? Koho si půvabná Růženka nakonec vezme, a s kým se vyspí? Jsou Ivan a Ivana dvojčata, nebo je to jen shoda jmen? Jaké tajemství skrývá Myslibor? A jaký je nejepší recept na jelení kýtu? Z chaloupky není úniku, neboť ji obestoupila rozlícená zvěř.

Zdroje: drama “Zlý jelen” Václava Klimenta Klicpery (1849) a zpráva “Jelen sebral na honu myslivci kulovnici a utekl s ní do lesa” (idnes, 24.11.2020)