"There are birds in the aquarium" aneb "V akváriu jsou ptáci" je výstava mechanických objektů francouzské umělkyně Magali Rousseau.

Stavitelka a hybatelka mechanických a poetických objektů. Magali Rousseau studovala na Umělecké škole v Štrasburku. Tam se vyučila v kovodělných, dřevozpracujích a klenotnických dílnách a v roce 2008 získala cenu Voecklin Awards and honors.

Ve svém ateliéru dává vzniknout objektům s páčkami, hřídelemi a motory, přičemž současně vyvíjí i soustavy, které fungují s použitím ohně, vody, vzduchu nebo oběhu. Je také scénografkou a pro divadlo vytváří různé mechanismy. V posledních deseti letech se podílela se na veškeré tvorbě Les Anges au Plafond a spolupracovala s La Machine in Nantes, Antigua y Barbuda v Barceloně, a Mal Pelo v Gironě. Její touha ukázat, čeho jsou její objekty schopné, jí přivedla až k Vám!

Bláznivé stroje, legrační, smutné, sladké, agresivní, odhodlané, bezmocné. Utíkají, chtějí se dostat pryč. Pokouší se odletět, ale neuspějí. Víří vzduch, snaží se vyletět vysoko, ale vždy ztroskotají. Neúnavně opakují tytéž gesta a snaží se nám říct svým vlastním způsobem svůj příběh.

vernisáž - 13. 7. 18:00

trvání výstavy - 14.7. - 25.7. / 14:00 - 21:00