Nultý bod 2021

Vážení, přijměte pozvání na 13. ročník festivalu Nultý bod, který bude opět mezinárodní.

Popusťte uzdu své fantazii a nechte na sebe působit umění naživo! Přivítáme vás v prostorách Studia ALTA, v karlínské Invalidovně, v Divadle X10 a můžete se stát také součástí vágního prostoru Rohanského nábřeží ještě před jeho zastavěním. Hlavní festivalový program proběhne od 10.července do 15. července 2021 a představí umělce z tanečního, pohybového a objektového divadla a Performing Arts. Nebude chybět ani kvalitní linka současné elektronické hudby.

Osloví vás umělci z Dánska /Dadadans: Circus Loneliness/, Francie /Cie L’insolite mecanique: Je brasse de l’air/, Německa /Julian Weber, Montag Motus event a Pauline Payen/, Portugalska /Hotel Europa, rezidence/, Slovenska /Alica Minar: Explosion/. A samozřejmě program nezapomíná také na české umělce. Poslední den hudbou a tancem rozproudí producentská hudební platforma Antimother.

PROGRAM VE STUIDU ALTA:

SO 10.7. 18:00

Dadans

Cirkus Lonelines

| Performativní instalace

EN:Cirkus Loneliness:Performative installation

NE 11.7. 16:00

Nitish Jain & Collective

Lžička pod nos

| Multisenzorické představení

EN: Nitish Jain & Collective: Spoonfed

ÚT 13.7. 18:00

There are birds in the aquarium / Il y a des oiseaux dans l’aquarium: Výstava mechanických objektů Magali Rousseau

| Rodinná výstava

EN: There are birds in the aquarium / Il y a des oiseaux dans l’aquarium: Výstava mechanických objektů Magali Rousseau: Exhibition of Mechanical Sculptures from Magali Rousseau

ST 14.7. 20:00

Pauline Payen: Grieving for post-pandemic future(s)

| Performance

ČT 15.7. 19:00

Antimother: OC/DC Cabaret

| Showcase

Detailní program naleznete na https://www.nultybod.cz/ a facebookových stránkách.

Program letošního festivalu se uskuteční celý zdarma, ale na některá představení je kapacita omezena s možností rezervace