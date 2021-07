Letní kino Evergreen: Soumrak dne

Představte si, kdyby kus parku, kde rádi piknikujete, najednou začal levitovat uprostřed tichého holešovického vnitrobloku. Tak se budete cítit v letním kině Evergreen na střeše multifunkčního sálu DOX+. Je to výjimečné místo s výhledem na vzducholoď Gulliver, s velkým projekčním plátnem, konceptem tichého kina a také s nabídkou výtečných malých jídel a osvěžujících drinků. Až do poloviny září promítáme každou středu od 21 hodin. Nechte se unést."

Pan Stevens (Anthony Hopkins), dlouholetý majordomus na panství Darlington, je mužem, který celý život zasvětil službě svému pánovi. Když panství získá nový majitel, řeší Stevens problém nedostatku personálu tím, že se rozejde za ženou, která dlouhá léta na Darlingtonu pracovala a s níž ho pojil zvláštní vztah... Slečna Kentonová (Emma Thompson) vstoupila do služeb lorda Darlingtona počátkem 30. let s nejlepším doporučením. Hierarchie vztahů mezi služebnictvem i dokonalá rezervovanost pana Stevense zabránily jakýmkoliv důvěrnostem, ale jejich vztah během let prošel zvláštním vývojem a dospěl až k vzájemné, byť nikdy nepřiznané lásce. Naprostá oddanost zájmům služby byla vždycky přednější. Přesto spolu pan Stevens a slečna Kentonová prožili léta v nejlepší shodě, byli svědky toho, jak jejich domem prochází historie - to když lord Darlington svolal mezinárodní konferenci o postavení Německa. Byli i svědky toho, jak se jejich pán, aniž to věděl, pomalu stával "zrádcem" Anglie. Pak se ale slečna Kentonová vdala a z Darlington Hallu odešla. Pan Stevens však na tuto výjimečnou ženu svého života nikdy nezapomněl a když bohatý Američan Scott koupil panství lorda Darlingtona, rozjel se přímo za ní...