Letní kino Evergreen: Jít krást koně

Představte si, kdyby kus parku, kde rádi piknikujete, najednou začal levitovat uprostřed tichého holešovického vnitrobloku. Tak se budete cítit v letním kině Evergreen na střeše multifunkčního sálu DOX+. Je to výjimečné místo s výhledem na vzducholoď Gulliver, s velkým projekčním plátnem, konceptem tichého kina a také s nabídkou výtečných malých jídel a osvěžujících drinků. Až do poloviny září promítáme každou středu od 21 hodin. Nechte se unést."

Listopad 1999. Sedmašedesátiletý Trond žije na samotě a těší se, že i Nový rok 2000 stráví sám. S příchodem zimy přišel na to, že má souseda, muže, kterého znal v dávném roce 1948. Tehdy v létě bylo Trondovi čerstvých patnáct let a netušil, že jeho otec ho donutí nést břemeno jeho zrady a zmizení… Bylo to léto, kdy Trond dospěl a ucítil vůni ženy, po které toužil. Stejné ženy, s níž jeho otec hodlal strávit zbytek života…