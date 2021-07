Letní kino Evergreen: Talentovaný pan Ripley

Představte si, kdyby kus parku, kde rádi piknikujete, najednou začal levitovat uprostřed tichého holešovického vnitrobloku. Tak se budete cítit v letním kině Evergreen na střeše multifunkčního sálu DOX+. Je to výjimečné místo s výhledem na vzducholoď Gulliver, s velkým projekčním plátnem, konceptem tichého kina a také s nabídkou výtečných malých jídel a osvěžujících drinků. Až do poloviny září promítáme každou středu od 21 hodin. Nechte se unést."

Tom Ripley je chudý newyorský pianista, jehož sny se naplní toho dne, kdy ho bohatý průmyslník Herbert Greenleaf omylem pokládá za spolužáka svého syna a požádá ho, aby Dickieho, který si své prázdniny v Itálii protáhl na neurčito, přivezl domů. Po pečlivé přípravě Tom převezme svou roli a odjede do Amalfi, kde Dickie a jeho snoubenka Marge prožívají své „dolce far niente“, typické pro Američany v Itálii 50. let, a podaří se mu k nim připojit. Jak ale roste jeho obdiv k okouzlujícímu Dickiemu, stále hůř snáší jízlivou blahosklonnost, kterou vůči němu Dickie projevuje. Nakonec se odhodlá k drastickému kroku…