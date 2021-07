Kinobus - Můj pes pitomec

Henri je spisovatel a zrovna si prochází krizí středního věku. Ve chvíli, kdy začne být svým životem naprosto otrávený, se mu u dveří domu objeví velikánský šedý pes a bez okolků se mu vetře do života. Pes je nevychovaný, drzý a pořádný hromotluk. Není to ale přesně to, co teď Henri potřebuje?