Tate Mcrae v Praze

Kanadská zpěvačka, skladatelka a tanečnice, kterou zná celý svět jako autorku písně You Broke Me First, jednoho z největších hitů roku 2020, Tate McRae, vystoupí v Praze!

Již její první virální hit One Day zajistil Tate pozornost médií i vydavatelství. Teprve skladba You Broke Me First z ní udělala nastupující hvězdu. Jenom na sociální síti Tik Tok si úryvek z ní použilo přes milion uživatelů do svého obsahu.

„Myslím, že ta píseň měla takový ohlas, protože se s ní lidé dokázali ztotožnit a pomohla jim vyjádřit jejich pocity během těžkého období. Pro mě jako autorku je to velká pocta, poté, co jsem skladbu vydala jsem nechtěla nic víc, než vidět jak ostatním lidem zasahuje v dobrém do života,“ prozradila McRae pro kanadský magazín Complex.