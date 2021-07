Ivan Exner - Belveder

Výstava s názvem Ivan Exner - Bleveder vznikla za spolupráce Kanceláře prezidenta republiky, Správy Pražského hradu a Spolku výtvarných umělců Mánes.

Nejedná se o výstavu soubornou. Divák zde shlédne sto reprezentativních obrazů a velkoformátových kreseb převážně z posledních tří dekád uměleckého počínání. Autor chce zasáhnout, oslovit, ukázat pěstěnou krásu vlastní životu založenému na klasických hodnotách běhu světa v pravidelných intervalech daných vesmírným řádem. Všem zdejším dílům je společný řád a již na prvý pohled vyznívají stoicky, jakkoli ne asketicky. A především představují protiváhu výtvarnému chaosu, o nějž není dnes nouze.

Výstava je o kráse malířství i kultury vůbec, též ale o bohatství a výlučnosti. Je to ale hlavně odměna, radost a rozkoš z něčeho, co přesahuje hmotu a marnost světa. Té je třeba čelit zářícím světlem, které tam působivě čiší z Exnerových děl rámovaných často ve skvostných rámech evokujících renesanční či barokní dokonalost. Dávné kultury většinou zašly na vrcholu slávy a zavál je příkrov času. Architektura Belvederu nás povznáší z prachu všednosti do nejvyšších pater umělecké tvořivosti. Připomenout bezmála čtyřicetiletou výtvarnou práci čelního umělce střední generace v prostorách Belvederu je trefnou volbou i s ohledem na prolínání historie a současnosti v jeho přemítavých kompozicích.

K výstavě vychází stejnojmenná publikace a katalog výstavy.

Informace o výstavě:

Výstava se koná v Královském letohrádku na Pražském hradě.

Otevřeno denně od 10 do 18 hodin.

Vstupné

Plné: 140 CZK

Snížené: 70 CZK

Rodinné: 280 CZK