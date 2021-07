Navzdory všem úspěchům SABATON nikdy neskládá své zbraně k odpočinku. Tento nezastavitelný heavy-metalový tank jede dál a vyhledává další výzvy.

A jak teď už asi správně tušíte …tento nezastavitelný válečný stroj nemá v dohledné době v plánu svoji misi jen tak ukončit! Chystá se další mega turné a pražská O2 arena se ocitne opět v plné palbě kapely SABATON! Plán útoku říká, že to bude 12. 3. 2022! Je třeba začít zbrojit!

A aby toho nebylo málo, SABATON si sehnali na toto turné speciální posily v podobě kapel THE HU a LORDI!

POZOR! SABATON navíc přichystali všem fanouškům k zakoupené vstupence speciální super dárek! Jako poděkování za koupi vstupenky na koncert SABATON „The Tour To End All Tours 2022“ obdržíte exklusivní přístup k živému přenosu headline show SABATON na Exitfestu, který se uskuteční právě v den spuštění prodeje vstupenek na koncert SABATON v PRAZE, v pátek 9. 7.! Livestream začne ve 21:00 a pokud ho chcete chytit, kupte co nejdřív vstupenku a nejpozději 1h před zahájením livestreamu obdržíte svůj přístupový kód! Pak už se můžete jen těšit na páteční večer se SABATON a jejich parádní show, na kterou se připojíte zde