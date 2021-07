JAZZ FEST TVRZ: The “Bohemia After Dark” project

Pravidelný pořad Jazz Klub Tvrz si za dobu svého tříletého trvání, získal řadu věrných diváků. Nejen jim bychom rádi nabídli po vynucené pauze tento festival čtyř jazzových koncertů.

Kapela The “Bohemia After Dark” Project se zaměřuje na autentickou interpretaci klasického bebopu čtyřicátých let a hard bopu raných padesátých let –žánrů a období, které jsou jinak v Praze a České republice vůbec málo reprezentovány. V tomto projektu se potkali přední zahraniční i čeští hráči současné jazzové scény, kteří jsou zároveň i nadšenci hudebního odkazu této doby. Účinkují: Osian Roberts a Andy Schofield (saxofony), Martin Jůzl (trumpeta), Stanislav Mácha (piano), Taras Voloschuk (kontrabas), Ben Hague (bicí).