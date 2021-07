Letní kino Evergreen: Pokoj

Představte si, kdyby kus parku, kde rádi piknikujete, najednou začal levitovat uprostřed tichého holešovického vnitrobloku. Tak se budete cítit v letním kině Evergreen na střeše multifunkčního sálu DOX+. Je to výjimečné místo s výhledem na vzducholoď Gulliver, s velkým projekčním plátnem, konceptem tichého kina a také s nabídkou výtečných malých jídel a osvěžujících drinků. Až do poloviny září promítáme každou středu od 21 hodin. Nechte se unést.

Pro pětiletého Jacka je pokoj celým světem. Je to místo, kde se narodil, vyrůstá a kde žije v bezpečí se svou mámou Joy. Spolu si čtou, učí se, hrají si. Poznání o světě Jack nabývá prostřednictvím několika dětských knih a dětských televizních seriálů. Vše, co je mimo pokoj, je fiktivní, jen pokoj je skutečný. V noci ho máma vždy ukládá do bezpečí šatníku, v němž má usnout dříve, než přijde Starý Nick, jejich věznitel.

Pokoj je pro Jacka domovem, ale pro jeho mámu vězením, ve kterém je Starý Nick drží již více než sedm let. Díky odhodlání, vynalézavosti a vroucí mateřské lásce se Joy podařilo vytvořit pro Jacka život, ve kterém si neuvědomuje limity jejich vězení. Joy však ví, že takhle to nemůže být napořád. Vymyslí proto odvážný plán útěku, ve kterém se spoléhá na statečnost svého syna a notnou dávku štěstí. Když plán navzdory všemu skutečně funguje a oba jsou konečně svobodní, Joy si s hrůzou uvědomí, jak nepřipravená je žít mimo čtyřmi stěnami malého pokoje a být svému synovi oporou i ve skutečném světě. Jejich izolovaný svět se najednou rozšíří, a jak malý Jack, pro kterého je vše nové a neuvěřitelné, tak i Joy se musejí naučit, jak žít v tom reálném.

Strhující román Pokoj irsko-kanadské autorky Emmy Donoghue (1969) o síle dětské nevinnosti a odvahy, se v roce 2010 dostal do užšího výběru prestižní literární Man Bookerovy ceny. Zfilmován byl o pět let později. Příběh citlivě prozkoumává dětskou duši vystavenou extrémním podmínkám a klade otázky, které inspirují i děsí...

„Donoghue vytvořila jeden z nejčistších triumfů současné beletrie: živelného dětského vypravěče, který je spolu se svou matkou držen v zajetí v pokoji o devíti metrech čtverečních a jehož prostřednictvím se setkáváme s nejasným, často komplikovaným prostorem mezi blízkostí a samostatností. Ve vyprávění, které je zároveň jemné i energické – bohaté na psychologické, sociologické a politické významy – Donoghue odhaluje, jak radost a hrůza často přebývají vedle sebe.“

– komentář k zařazení románu Pokoj mezi pět nejlepších beletristických titulů roku 2010 podle New York Times

„Pro některé diváky je film Pokoj příliš pochmurný a srdcervoucí, přesto je to mimořádný film, který je tak silný a nezapomenutelný, že ho musíte vidět.“

– Observer

Literární předloha:

Originál: Emma Donoghue, Room (2010)

Česky: Emma Donoghue, Pokoj (2011), Knižní klub, překlad Veronika Volhejnová

Filmové zpracování:

Irsko/Kanada, 2015, 118 min

Režie: Lenny Abrahamson

Film uvádíme v anglickém znění s českými titulky