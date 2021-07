Výstava Czech Nature Photo

Ve středu 30. června se otevřela stála venkovní galerie před Czech Photo Centre. Za podpory Prahy 13 je na korzu v Nových Butovicích nainstalováno patnáct panelů. Výstavní činnost zahájí expozice top fotografií z pěti ročníků Czech Nature Photo.

K pátému výročí trvání soutěže Czech Nature Photo se podařilo společně s Prahou 13 zrealizovat myšlenku stálé venkovní galerie. Obyvatelé Nových Butovic mohli již několikrát navštívit venkovní výstavy České tiskové kanceláře, které zdobí korzo pravidelně již několik let.

K vidění bude výběr nejlepších fotografií zvířat a přírody. Výstavu doplní vybrané snímky soutěže Praha 13 mýma očima aneb Tady bydlím. Venkovní výstava dovede diváky přímo ke galerii, kde je přes léto otevřená výstava aktuálního ročníku Czech Nature Photo.

Výstavu Best of Czech Nature Photo najdete na korzu v Nových Butovicích, od výstupu z metra směr poliklinika Lípa.

Výstava aktuálního ročníku Czech Nature Photo v galerii Czech Photo Centre je otevřena od 11. května do 29. srpna každý den kromě pondělí, dle nařízení vlády. V úterý až pátek vždy od 11.00 do 18.00 hodin a o víkendu od 10.00 do 18.00 hodin. Základní vstupné činí 80 a snížené 40 korun. Galerie se nachází 100 metrů od stanice metra Nové Butovice na adrese Seydlerova 2835/4, Praha 5