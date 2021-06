Letní scéna - Dj Cashmeer Pat Heart

Terasa, pohoda a tanec. Každý čtvrtek a pátek se můžeš v Máji 4. patro těšit na stage Paláce Akropolis. Máme pro vás připravené skvělé DJs a naší stage na terase. A pivo taky! Program pro vás máme přichystaný na terase po celé léto. Každý čtvrtek a pátek, začínáme v 18:00.

Máj není jen nákupák ze 70. let, je to hlavně zástupce světové architektury a již druhým rokem je jeho 4. patro s obrovskou terasou centrem kulturního a společenského dění.

Vstup je zdarma a dovnitř se dostanete z vchodu, který se nachází na nároží ulic Národní a Spálená.

DJ CASHMEER

DJ, sběratel vinylových desek, tanečník a promotér, který se na české klubové scéně pohybuje už druhou dekádu. Je rezidentem klubové noci Boogie Night zaměřené na disco a funk a taneční styly 70. a 80. let.

Pat Heart

DJ, muzikant, promotér a tichá hybná síla za labelem Just Like That původem z Francouzské Guayany. Po rezidenturách v klubech doslova celého světa zakotvil v roce 1997 Praze a na klubové scéně působí dodnes.