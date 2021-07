Zevnitř: imerzivní performance

Audiovizuální performance ZEVNITŘ je jedinečný projekt, na kterém se podílí mnoho umělců napříč kulturní sférou. Vznikl na základě událostí minulého roku, které v našich životech nastartovaly řetězec změn. Audiovizuální performance na Šachtě!

Music by Vojtěch Bor (Ambitus) Motion design by Július Štefan (FotonX) Lights by Laser Hazer Co-produced by Šachta Technical support by Pačes (Laser Hazer), Vašek Hruška, Zdeněk Zapata Created by Daniel Možnar Collaboration with Lang Biank, Fumés, Nior, Richard Jaroslav Müller, Veronika Ehlenová, Hana Foss, Rostislav Trtík, Sabina Valová, Eliza Roth, Vendula Brozmanová, Pavel H. Gallischek, Denisa Vodičková, Julie Nerval, Pavel Brodský, Tomáš Kopp, Táňa Rydzyková, Darina Plíšková, Petr Kolman, Marek Cimbal, Natálie Husťáková, Karel Štulo a další Photo by Zuzana Zemanová