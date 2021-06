Letní kino - Matky

Mohl by to být film o ženách v nejlepších letech, které jsou elegantní, sebevědomé, chytré, užívají si, a probírají spolu chlapy, vztahy a sex. Čtyři celoživotní kamarádky z chystané komedie takové jsou, ale k tomu všemu se starají o děti, nebo je právě porodily, případně jsou těhotné. Ústřední postavou je Sára s tváří Hany Vagnerové. Má „hezkej zadek“ a tak ho začala fotit a stala se profesionální influencerkou. Jako úplně čerstvá matka se chystá napsat knihu, ale představovala si to celé takové jednodušší. Petra Hřebíčková představuje trochu snobskou, zato dost osamělou Hedviku. Její manžel workoholik je doma jen zřídka. Sandra Nováková, jako Zuzana, je po rozchodu bez peněz, je upracovaná a uhoněná matka dvou sígrů. A nakonec Gabriela Marcinková jako Eliška, která má skvělého kluka, naprosto nesnesitelné rodiče, je těhotná a pořád zvrací.

Hrají: Hana Vagnerová, Petra Hřebíčková, Sandra Nováková, Gabriela Marcinková, Jakub Prachař, Jiří Langmajer, Štěpán Benoni, Vladimír Polívka, Václav Neužil ml., Alena Mihulová, Ondřej Pavelka, Zuzana Mauréry, Viktor Preiss, Anna Polívková, Jan Dolanský