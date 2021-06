Libeňské filmové léto - Queen v Budapešti

Pojďme společně obnovit 60 let zavřené kino Humanita v ulici

Novákových a oživme Libeň Libeňským filmovým létem! Každý pátek od 21:30 budeme promítat na dvoře kina Humanita film z originálních filmových kopií.

Není nic autentičtějšího než sledovat film a v pozadí slyšet točení filmového kotouče.

Nezapomenutelný koncert rockové kapely Queen na budapešťském Népstationu v červenci 1986. Byl to jeden z prvních velkých koncertů západní kapely v tehdejším východním bloku. Do jeho rozkladu ještě zbývaly tři roky, ale mezi 80 000 diváky už bylo i několik fanoušků z tehdejšího Československa. Ti si tak mohli užít hity jako Radio Ga Ga, We Will Rock You nebo Bohemian Rhapsody na vlastní oči a uši. Tyto a další písně rozhodně nemůžou chybět v hodinovém sestřihu z tohoto koncertu. Navíc málokdo asi tušil, že se jedná o jedno z posledních živých vystoupení zpěváka kapely Freddieho Mercuryho s kapelou. Po skončení The Magic Tour už s kapelou nikdy nevystoupil.