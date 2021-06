O AKCI „CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA O ISLANDU S PAVLEM DOBROVSKÝM“

ISLAND – OSTROV LEDU A OHNĚ.

2157 kilometrů autem. 157 kilometrů pěšky. 1006 kilometrů stopem. 17 kilometrů na koni. 105 kilometrů lodí. A to vše za jeden měsíc!

Na přednášce navštívíme tajemnou říši vikinské mytologie pod vulkánem Snæfellsjökull, přejdeme spolu jeden z nejkrásnějších treků na světě Laugavegurinn a ztratíme se mezi tisíce let starými ledovými krami v laguně Jökulsárlón. Vypravíme se až ke kráteru Víti, který prý vede do pekla a podíváme se na místa, kde kosmonauti NASA cvičili pro přistání na Měsíci. Anebo chcete vidět velryby, polární záři, lávová pole či jen poslouchat o životě Islanďanů a zjistit, jak se jmenoval první Čech na ostrově? Vše dostanete! Kromě fotografií obsahuje přednáška videa natočená během cesty.

O AUTOROVI

Pavel Dobrovský

novinář a fotograf

Narodil jsem se roku 1979 v Praze. Už jako batole jsem věděl, že budu novinář, cestovatel a fotograf. Vydařilo se. Od konce devadesátých let pracuji v médiích, jsem editorem časopisů Level a ABC. Přednáším pro školy, festivalové publikum anebo pro kavárenské povaleče. Občas píšu scénáře pro televizi, chodím do rádií na rozhovory a moderuji. Spoluzaložil jsem RetroNati­on.cz. A všechno mě to baví.