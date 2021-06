O AKCI „V RYTMU VÁŠNĚ“

BÉLA BARTÓK

Rumunské lidové tance

PABLO DE SARASATE

Fantazie na Bizetovu Carmen op. 25

Cikánské melodie op. 20

ZOLTÁN KODÁLY

Tance z Galanty

MAURICE RAVEL

Bolero

Pavel ŠPORCL | housle

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Rastislav ŠTÚR | dirigent

Červen touží po vášni. I po vášni v hudbě. Proto je třeba povolat odborníky na slovo vzaté. Pavel Šporcl se něco nahrál cikánských melodií, až rozžhavil smyčec do ruda. Rastislav Štúr zase oplývá dravým slovenským temperamentem. Pokud se zaposloucháme do východních a jižních nápěvů a omamných rytmů, překvapivě zjistíme, že mají mnoho společného – touhu po slunci, touhu po noci, touhu po rychlosti, touhu po závrati. Nezbývá tedy než na náměstí Republiky odhodit zábrany a vstoupit do Smetanovy síně v bolerku. Neboť co vhodnější obléci k Boleru?

konec koncertu ve 21.15 hod.

koncert s přestávkou