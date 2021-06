Dvořák Svatební košile - Praha

O AKCI „DVOŘÁK - SVATEBNÍ KOŠILE“

ANTONÍN DVOŘÁK

Svatební košile, kantáta na text Karla Jaromíra Erbena op. 69

Kateřina KNĚŽÍKOVÁ | Dívka

Richard SAMEK | Umrlec

Svatopluk SEM | Vypravěč

PRAŽSKÝ FILHARMONICKÝ SBOR

Lukáš VASILEK | sbormistr

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Tomáš BRAUNER | dirigent

Jsou díla, která na svůj úspěch čekají a ta druhá. Sám Dvořák úspěch tušil: „Děkuji Bohu, že mě i tentokráte můj strážný genius neopustil; a jak by také jinak, vždyť ho mám tak rád. Myslím, že dílo to veškeré mé skladby v každém ohledu předčí, ani Stabat nevyjímaje.“ Prostě u Svatebních košil to byl trhák hned od počátku. Po dvojím uvedení v Plzni s orchestrem 35. pluku totiž následovalo majestátní provedení v Birminghamu se stopadesátičlenným orchestrem a čtyřmi sty sboristy a pak už to šlo ráz na ráz – Edinburgh, Londýn, Glasgow, Leeds, Chicago, Philadelphia, Boston… Tentokrát na pódiu 550 hudebníků nebude, ale když se podíváte na obsazení a výběr sboru, o kvalitu provedení pod taktovkou Tomáše Braunera, který si tento program vysnil, se bát nemusíte. Doufejme, že panna se i tentokrát uhájí a útržky košil si neodnesou mrtví, ale každý z návštěvníků, kterému budou znít v uších.

konec koncertu ve 21.00 hod.

koncert bez přestávky