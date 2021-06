O AKCI „PINCHAS ZUKERMAN“

KAREL HUSA

Tři fresky op. 7

JOHANN SEBASTIAN BACH

Koncert pro housle a orchestr a moll BWV 1041

RICHARD STRAUSS

Don Quixote, fantastické variace na téma rytířské postavy op. 35

Pinchas ZUKERMAN | housle, viola

Amanda FORSYTH | violoncello

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Tomáš BRAUNER | dirigent

Pinchas Zukerman je zpět v Praze! Stejně jako jeho múza, violoncellistka Amanda Forsyth. Pinchas se pak ujme nejen houslí, ale také violy. To když spolu s Amandou a šéfdirigentem Tomášem Braunerem pročtou hudební román Richarda Strausse, vábeni luzným zjevem Dulciney z Tobosy. Už teď je jasné, že to nebude boj s větrnými mlýny. Renesančnímu příběhu pak bude coby věrný Sancho Panza sekundovat Bachovo baroko a Husovo neobaroko. Ke skladbě světoznámého Čecha Karla Husy se sluší dodat, že naposled Tři fresky zazněly v dubnu roku 1949, a to ve Smetanově síni v provedení FOK. Tedy návrat Husovy expresivní skladby po více jak 70 letech!

konec koncertu ve 21.30 hod.

koncert s přestávkou