O AKCI „VÁNOČNÍ KANTÁTA PRO UNICEF“

CAMILLE SAINT-SAËNS

Symfonie č. 3 c moll op. 78 „Varhanní“

ARTHUR HONEGGER

Vánoční kantáta pro baryton, smíšený sbor, dětský sbor, varhany a orchestr

Roman HOZA | baryton

Daniela VALTOVÁ KOSINOVÁ | varhany

PUERI GAUDENTES

Jan KYJOVSKÝ, Libor SLÁDEK | sbormistři

DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR RADOST PRAHA

Jan PIRNER | sbormistr

KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR

Jaroslav BRYCH | sbormistr

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Tomáš BRAUNER | dirigent

Dětský fond OSN UNICEF pomáhá po celém světě. A celý svět se v předvánočním čase v předzvěsti radostných událostí halí do hudby. Mistrně ji do třídílné Vánoční kantáty spojil Arthur Honegger. Váš pocit, že ten či onen fragment odněkud znáte, bude naprosto správný. V různých jazycích zpívané písně se v okamžiku Kristova narození v útržcích pomyslně rozletí po celé zemi jako symbol radosti, kterou si národy předávají. A právě radost je i hlavní devizou další skladby večera, Třetí symfonie Camilla Saint-Säense. Dominantní úlohu v ní hrají varhany a těm ve Smetanově síni mistrně dominuje Daniela Valtová Kosinová, členka FOK, která se do aktivit UNICEF u nás zapojuje pravidelně; a Pražští symfonikové s ní.

konec koncertu ve 21.15 hod.

koncert s přestávkou