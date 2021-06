O AKCI „SEDLÁČKOVO KVARTETO“

RAFAEL KUBELÍK

Smyčcový kvartet č. 2

PETR HORA

Premiéra nové skladby

FRANZ SCHUBERT

Smyčcový kvartet č. 14 d moll „Smrt a dívka“ D 810

SEDLÁČKOVO KVARTETO

Michal SEDLÁČEK | 1. housle

Jan MACEČEK | 2. housle

Tomáš KREJBICH | viola

Matěj ŠTĚPÁNEK | violoncello

Sedláčkovo kvarteto patří mezi špičkové české soubory, přičemž má jednu obzvláště sympatickou zálibu, a to ponoukání mladých českých skladatelů ku tvorbě. Možná je to i tím, že má kvarteto ve svém středu komponujícího violistu, člena orchestru FOK, Tomáše Krejbicha. V květnu 2022 se tak můžeme těšit na premiéru kusu mladého skladatele Petra Hory. Nejen premiérami je však soubor živ, objevuje také neznámá díla významných českých osobností. Tak došlo i na tvorbu legendárního dirigenta Rafaela Kubelíka, jehož šest smyčcových kvartetů uvádějí v život. Ale nebylo by to kvarteto, kdyby netkvělo v hudbě starých mistrů. Úhelný kámen světové komorní literatury, Schubertův kvartet Smrt a dívka, je toho skvostným důkazem.

konec koncertu ve 21.20 hod.

koncert s přestávkou