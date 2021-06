O AKCI „TIBURTINA ENSEMBLE - JISTEBNICKÝ KANCIONÁL“

JISTEBNICKÝ KANCIONÁL

TIBURTINA ENSEMBLE

Barbora KABÁTKOVÁ | umělecká vedoucí

Ivana BILEJ BROUKOVÁ, Tereza BÖHMOVÁ, Daniela ČERMÁKOVÁ, Anna CHADIMOVÁ HAVLÍKOVÁ, Kamila MAZALOVÁ, Renata ZAFKOVÁ

Kdybychom se vás zeptali, jestli znáte Jistebnický kancionál, dostali bychom nepochybně kladnou odpověď. Jistebnický kancionál, to je přece píseň Ktož sú Boží bojovníci a mnoho z vás by umělo i zanotovat melodii. Chválíme vás. Ale možná budete překvapeni, že tento známý chorál je jen malým zlomkem celého díla, které – jako mnoho převratných věcí v historii – bylo objeveno pouze šťastnou náhodou, šikovným studentem táborského gymnázia Leopoldem Katzem. Ony revoluční chorály, které známe nejlépe, jsou vyváženy zdobnými a emotivními melodiemi, které nám, podloženy textem ve staročeštině, dávají nahlédnout do mysli a srdce tehdejšího člověka, který toužil po obnově církve, ale především po blízké přítomnosti Boha v každodenním životě. A jde přesně o ten repertoár, který inspiruje Barboru Kabátkovou a její Tiburtinu. Skrze ni pak i nás…

konec koncertu ve 20.40 hod.

koncert bez přestávky