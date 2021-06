Struny podzimu: Gidon Kremer & Kremerata Baltica Hommage à Piazzolla

Gidon Kremer housle

Georgijs Osokins klavír

Per-Arne Glorvigen bandoneon

Andrej Puschkarev vibrafon

& Kremerata Baltica

Gidon Kremer a Kremerata Baltica zakončí 25. Struny podzimu oslavou 100. narozenin Ástora Piazzolly.

Před 25 lety nahrál houslista Gidon Kremer dnes již legendární album Hommage à Piazzolla, které rozpoutalo celosvětový zájem o Ástora Piazzollu. Na pozvání Marka Vrabce zahrál tento program už na jaře roku 1996 ve Španělském sále Pražského hradu. Tento nezapomenutelný koncert ovlivnil charakter vznikajícího festivalu Struny podzimu. Festival slaví čtvrtstoletí své existence koncertem, který stál u jeho začátků, společně s jubilujícím Ástorem Piazzollou (100), Gidonem Kremerem (75) a Kremeratou Balticou (25). Zajímavostí festivalového koncertu je, že z původní sestavy, která odehrála koncert na Hradě v roce 1996, se po pětadvaceti letech do Prahy vrátí i vynikající bandoneonista Per-Arne Glorvigen, který se v průběhu večera představí také jako autor.

Od první piazzollovské nahrávky, která dosáhla rekordních prodejů srovnatelných s popovými tituly, nahrál Gidon Kremer se souborem Kremerata Baltica dalších šest alb věnovaných tvorbě Ástora Piazzolly a společně s jeho hudbou procestovali celý svět.

Program:

Piazzolla: Three Pieces for Piano and Chamber Orchestra Glorvigen: Tango Funèbre Piazzolla/Gubaidulina: Le Grand Tango Piazzolla/Gupta: Concierto del Angel - Four Pieces for Violin, Bandoneon, Piano, Double bass and Strings

***

Piazzolla/Pushkarev: Suite „Punta del Este“ Wustin: Pour Guidon (Tango for violin and percussion) Piazzolla/Desyatnikov: Three Pieces from Maria de Buenos Aires