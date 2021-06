Struny podzimu: Vinicius Cantuaria Jobim

Ikona fúze brazilské hudby a jazzu hraje a zpívá písně Antonia Carlose Jobima v intimním sólovém recitálu.

Vrozený talent a získaná životní zkušenost se dají nádherně přetavit do poutavého koncertního zážitku. Brazilský zpěvák, skladatel a kytarista Vinicius Cantuaria právě tohle dokáže. Vybere si třeba písně skvělého songwritera a zazpívá je s takovým prožitkem a natolik přesvědčivě, že vám vůbec nic neschází. Vystoupit jen s kytarou a udržet pozornost publika po desítky minut totiž umí jen ti nejlepší a Cantuaria mezi ně bezpochyby patří.

Narodil se v přístavu Manaus na řece Amazonce, ale záhy se s rodinou přemístil do Ria de Janeira, města vzniku bossa novy. Cantuaria nebyl ještě ani teenager, když se bossa nova dostala do popředí nejen v Brazílii. Svůdnost bossa novy a její harmonický jazyk nenechaly chladnými celou řadu jazzmanů a vyústily v boom fúze jazzové a brazilské hudby v 60. letech minulého století. Pojem „bossa“ v Brazílii znamenal již před samotným vznikem hudebního stylu bossa nova něco jako přirozený talent, nenucená schopnost. Právě tak se od mládí projevoval i Cantuaria – netlačil na pilu. Proslavil se nejdřív po boku jiných, především zpěváka a kytaristy Caetana Velosa, ale potřeboval se i vybouřit a to se mu dařilo v rockové kapele O Terço. V devadesátých letech se přestěhoval do New Yorku, aby v místě nejpovolanějším zjistil ještě více o fenoménu swingu. Jiný skvostný brazilský skladatel Carlos Lyra totiž řekl, že bossa nova se pomyslně houpe ze strany na stranu, ale jazzový swing spíše zepředu dozadu.

V New Yorku se Cantuaria cítil brzy jako doma. Prosadil se nejen jako brazilský singer/songwriter, ale i otevřený muzikant ochotný a schopný experimentovat. Učarovala mu newyorská downtown scéna a navázal hudební vztah mj. s Johnem Zornem, Marcem Ribotem, Bradem Mehldauem, Billem Frisellem, ale i Davidem Byrnem, Brianem Enem, Laurie Anderson nebo Ryuichim Sakamotem.

Jeho srdeční hudbou ale zůstává bossa nova. Autorem největšího počtu bossa-novových hitů je Antonio Carlos Jobim a právě jeho repertoár Cantuaria zvolil nejdřív pro koncepční desku Vinicius canta Antonio Carlos Jobim a později i pro sólové recitály. Vinicius Cantuaria nedělá rozdíl mezi tím, zda hraje a zpívá sám nebo v kapele, zda vystupuje v klubu nebo na stadionu. Jak řekl v rozhovoru pro portál guitarinternational.com, „vždy nechávám na podiu vše. Svoji hudbu i své srdce.“