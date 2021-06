Struny podzimu: Macaya McCraven Beat Science

Česká premiéra spontánního skladatele, zvukomalíře a groovera, jenž organicky propojuje jazz, hip hop a avantgardu.

Groove bubeníka McCravena je pevný a nakažlivý, zvuková fantazie bezbřehá, cit pro kompozici nevšední a odvaha k hledání nových cest neohrožená.

Makayovým otcem je jazzový bubeník Stephen McCraven, matkou maďarská zpěvačka Agnes Zsigmondi. Multietnický původ se i v jeho případě ukazuje jako výhoda na cestě za originalitou. Vždyť už v raném věku jamoval se studenty svého otce a zároveň doprovázel svoji matku při interpretaci židovských písní. Vedle jazzu a etnické hudby poslouchal to, co většina jeho vrstevníků – A Tribe Called Quest, Bustu Rhymese, Nase nebo Biggieho. I proto jeho dnešní mix jazzu a hip hopu zní tak organicky. Oba styly má prostě v krvi. Už Makayovo první autorské album Split Decision se vyznačovalo spíše jazzovým zabarvením, ale jasně prozrazovalo rockovou intenzitu, potřebu reflektovat současnost a předávat silné emoce. Další studiová deska Universal Beings nahraná s hudebníky jazz-hiphopového naturelu je jeho slovy „upřímná, zranitelná a náročná. Ovšem ne náročná technicky, ale společensky.“ Na nejnovějším počinu We're New Again zní podmanivý hlas v roce 2011 zesnulého Gila Scott-Herona a uhrančivá doprovodná hudba. Jedná se o společensky vysoce aktuální a vlivné album, které vrhá zasloužené světlo na tvorbu respektovaného, ale pozapomenutého umělce a aktivisty.

Ač Makaya McCraven zažívá na Strunách podzimu svoji premiéru, má s nimi hodně společného. Tvoří totiž silnou hudbu se společenským přesahem, jedinečnou a neopakovatelnou