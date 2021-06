Struny podzimu: Jiří Suchý Recitál *90

Jediná repríza a zároveň derniéra scénického Recitálu klasika české kultury, uvedeného na Strunách podzimu v roce 2019, doplněná o písně, jež v roce devadesátin legendy nemohou chybět.

„Stejně, musíme si jednou zahrát v Rudolfinu. Tam bejvá vždycky slušně naladěný piáno, a potom, to je to hlavní, tam choděj fajnový lidi,“ říkával v mezihře písně „Tři tety“ Jiří Šlitr. Festival Struny podzimu splnil Šlitrovo přání při příležitosti 50 let od jeho úmrtí projektem, jehož středobodem je druhá polovina slavné dvojice, žijící klasik Jiří Suchý.

Scénický koncert inspirovaný legendárním televizním pořad Recital 64, pásmem písniček Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra natočený roku 1964 v režii Jána Roháče. Neopakovatelný hudební zážitek s nesmrtelnými písničkami nejen z tzv. zlaté éry Semaforu v autorské interpretaci Jiřího Suchého, umocněný scénou Michala Cabana.