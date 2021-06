Struny podzimu: Caroline Shaw + Attacca Quartet

Caroline Shaw zpěv

Attacca Quartet:

Amy Schroeder housle

Keiko Tokunaga housle

Nathan Schram viola

Andrew Yoo violoncello

Americká skladatelka, laureátka Pulitzerovy ceny a držitelka Grammy přijíždí poprvé do Prahy na speciální představení s uznávaným kvartetem.

Na tak mladou skladatelku, jejíž rodný list byl vystaven v roce 1982, jsou úspěchy Newyorčanky Caroline Shaw pozoruhodné. Nejen, že se prosadila v současném klasickém světě, ale také úspěšně zavítala do světa popu a hip-hopu ve spolupráci s umělci jako Kanye West, Nas, The National či Richard Reed Parry z Arcade Fire. Její práce jí přinesla ocenění i pochvaly od publicistů. Někteří ji dokonce nazývají „budoucností hudby“. A v případě Shaw se rozhodně nejedná o přehnané označení.

Shaw se na hudební scéně etablovala nejen jako skladatelka, ale také zpěvačka a houslistka. Působí ve špičkové vokální skupině Roomful of Teeth a také u Attacca Quartet. Dílo napsané pro Roomful of Teeth nazvané Partita for 8 Voices – svérázné představení zahrnující šepot, hrdelní zpěv a mluvené slovo – jí v roce 2013 vyneslo Pulitzerovu cenu za hudbu. V roce 2019 vydala album Orange, rozsáhlou sbírku komorních skladeb v podání Attacca Quartet, jednoho z nejžádanějších mladých strunných souborů v Americe. V roce 2020 album získalo cenu Grammy v kategorii komorní hudby. Na Strunách podzimu zazní jak hudba z Orange, tak nové skladby, v nichž se Shaw představí jako zpěvačka.