Je zdrojem velké úlevy, ale někdy jen pouhá myšlenka na něj nahání hrůzu. Některým zpřeházel život naruby, někteří jim prošli ani neví jak. Někdo ho stále odkládá, někdo se rozhodl, že ho podstupovat nebude. Řeč je o coming outu. Téma, které se nějak týká každého LGBT+ člověka, bude hlavním tématem letošního ročníku, který se letos koná 1. týden v srpnu.

Průzkumy ukazují, že otevřeně mluvit o své menšinové orientaci či identitě je poměrně výjimečné – dělá to jen 18 % českých LGBT+ lidí. Je to sice víc než na Slovensku (9 %) nebo v Polsku (7 %), západním sousedům ale můžeme jen závidět. Možná právě proto bude coming out nosným tématem letošního festivalu Prague Pride, který se koná od 2. do 8. srpna 2021.



Co nás na letošním festivalu Prague Pride čeká?

Prague Pride na čerstvém vzduchu

Že se venku přenosu virů tolik nedaří, to už dneska víme všichni. Právě proto letos bude ještě víc outdoor akcí než obvykle. Pro první týden v srpnu vznikne festivalová vesnička Pride Village na Střeleckém ostrově, a duhou se rozzáří i obrovské nádvoří Kasáren Karlín. Průvod letos bohužel nebude. Festival každoročně vrcholí v sobotu, a i letos bude festivalový víkend nabitý skvělými akcemi.

Prague Pride na vašich displejích

Prague Pride si zakládá na tom, že je to festival pro každého. I proto je vstup na drtivou většinu programu zdarma. Jenže ne každý může být první srpnový týden v Praze – což však v době, kdy se velká část našich aktivit přesunula do onlinu, už není překážka. Letos je v plánu online Pride Stream, díky kterému se bude moct Prague Pride zúčastnit úplně každý, kdo má připojení k internetu.

Prague Pride a umění

Mezi queer lidmi je hodně uměleckých talentů, a právě jim letošní festival poskytne prostor. Milovníci nevšedních uměleckých zážitků, těšte se, protože první týden v srpnu se nasytíte. Prague Pride nabídne od výstav výtvarného umění přes hudbu a divadlo až po živé performance.

Prague Pride pro hloubavé

Queer témat je hodně – tak moc, že není lehké udržet si přehled. Kdo chce být v obraze, tomu Prague Pride nabídne nejen potravu pro mozek a mnoho námětů k přemýšlení, ale i porci zábavy. Debaty, talkshows oblíbení podcasteři naživo… Mluvit se bude hodně, a to o důležitých věcech!

Festival Prague Pride bude od 2. do 8. srpna 2021

Chceš vědět více o letošním festivalu Prague Pride? Mrkni na festivalový web. Kompletní program zveřejníme už brzy!