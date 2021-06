Sinplus v Praze

Bratrskému poutu se nic nevyrovná, ví Ivan a Gabriel Broggini, kteří vyrůstali v rodině doslova závislé na hudbě. Debutové album Up To Me vydali Sinplus v roce 2014, ve stejné době se také snažili hrát co nejvíce koncertů – od malých barů, přes kluby, po arény. Na svém kontě mají taky nominaci na cenu MTV Europe, vystupování před Roxette i reprezentování Švýcarska na Eurovizi.

Po hektických letech potřebovali oba bratři změnu, odjeli proto do Kalifornie, kde se rozhodli čerpat z historie rock’n’rollu a nahráli své doposud nejsvobodnější album příhodně nazvané Break the Rules. Album vyšlo 7. května a obsahuje i stejnojmenný singl, který se objevil i v globálním playlistu Spotify All New Rock.