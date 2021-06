Soundtrack of Prague: Načeva + DJ Five

Představujeme vám další audiovizuální projekty a hudební interprety, kteří se ve své tvorbě věnují městské tematice. Na dalším večeru ze série Soundtrack of Prague zahraje Načeva a DJ Five. Společně vystupují již od roku 2007, kdy jim vyšlo album Mami, na kterém s nimi spolupracoval kytarista Michal Pavlíček. Přesně o deset let později se Načeva propojila s DJ Fivem také na albu Průvan v hlavě, jež nahráli se slovenským producentem jménem Tentato.

Koncert pořádá kulturní platforma GOODGOOD.