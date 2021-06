Letní kino: Muž z Ria

Francouzský dobrodružný příběh Muž z Ria je jistě jedním z filmových předků Indiana Jonese. Vypráví totiž o neuvěřitelných dobrodružstvích mladého Francouze. Ten pronásleduje přes celý svět únosce své snoubenky, která je dcerou významného archeologa a vlastní jednu ze 3 sošek, nutných k nalezení bájného pokladu dávno zaniklé amazonské civilizace Maltéků. Dívka je unesena z Paříže do brazilského Ria de Janeira, odtud pak do hlavního města Brazílie. Ve filmu vás tak čekají například jedinečné záběry z 60. let minulého století, kdy bylo toto město zbrusu nově vystavěno.

Philippe de Broca, Francie / Itálie, 1964, 112 min. / zvuk: francouzský, titulky: české

V případě nepřízně počasí bude projekce přesunuta do vnitřních prostor CAMPu.