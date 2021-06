Praha pod mikroskopem: Léto v centru začíná

Akrobati nad Prahou, koncert čerstvé držitelky hudební ceny Anděl Amelie Siba, LEGO dílna nebo třeba kino pro děti. Letní program CAMPu, nazvaný Praha pod mikroskopem, začíná celodenním festivalem. Každé úterý vás pak CAMP zavede na místa, která nejsou veřejnosti běžné přístupná. Prozkoumáte tak neznámé části a zákulisí našeho města. O čtvrtečních večerech pak můžete zdarma v letním kině zhlédnout filmy, kde architektura hraje vedlejší roli. Užijte si naši oázu v centru Prahy.

ČT 01/07

9.00 – 21.00 WORKSHOP

LEGO: Czech Repubrick

Postavit si dům snů nebo rovnou celé město? Celý den je pro vás v CAMPu připravena LEGO dílna pro malé i velké architekty. Zrealizujte své nápady nebo vytvořte kopie oblíbených staveb. Jak jinak, Leg godt, aneb „hraj si dobře“!

11.00 – 12.30 KINO PRO DĚTI

Vzhůru do oblak

Animovaný film vypráví příběh o 78letém prodejci balónků Carlovi Fredricksenovi, který se rozhodne přivázat na svůj domek tisíce balónků a odletět s ním do divočiny Jižní Ameriky. Na cestu se s ním ale vydává ještě jeden cestovatel, Russell, o jehož přítomnosti Carl nemá ani tušení. Jaká dobrodružství je společně čekají?

Pete Docter, Bob Peterson, USA, 2009, 96 min. / zvuk: český / věk: 7+

Kapacita omezena. Rezervace míst ZDE.

13.00 – 18.00 WORKSHOP

Recykluj a tiskni

Workshop tisku na textil pod vedením sítotiskové dílny Fatcat press!

Přineste si triko, plátěnou tašku nebo mikinu a oživte jí sítotiskem s CAMP motivem.

14.00 - 16.00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

Emauzy: Oáza v centru

Komentovaná vycházka vás zavede na brutalistní věž emauzského kostela Panny Marie. Podíváme se také do zahrad, kudy nás provedou krajinářští architekti z ateliéru Terra Florida, pracující aktuálně na jejich obnově. A nahlédneme i do zdejších pivovarských sklepů.

Sraz před neonem.

Kapacita omezena. Rezervace míst ZDE.

15.00 - 16.00 KŘEST KNIHY

Osamu Okamura, David Böhm & Jiří Franta: Město pro každého

Neformální křest knihy Město pro každého. Setkání s autory, kteří získali mezinárodní cenu za nejinovativnější knihu pro děti a mládež na světě (New Horizons 2021, Bologna Ragazzi Award). Vítání jsou urbanisté začátečníci i pokročilí.

15.00 - 18.00 WORKSHOP

Slackline

Přijďte se s akrobaty ze SLACK SHOW naučit techniku chůze či pár triků na slacklině. Každý, kdo dokáže chodit po zemi, to časem zvládne i ve vzduchu. Až si stoupnete na lajnu, začne se třást. Budete muset vyvinout absolutní soustředění. Ne nadarmo je součástí tréninku vrcholových lyžařů a volejbalistů.

15.00 - 16.00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

Nevidět CAMP

Vydejte se na prohlídku s naší slabozrakou kolegyní Nicole, která vás provede výstavním sálem. Vyzkoušíte si pomůcky simulující různé typy zrakového postižení i naší LEGO dílnu poslepu.

Prohlídka je vhodná také pro děti. Po jejím skončení můžete s pomůckami pokračovat na haptickou prohlídku areálem IPRu.

Sraz před neonem.

Kapacita omezena. Rezervace míst ZDE.

16.00 - 17.00 HAPTICKÁ PROHLÍDKA

Cítit CAMP

Přijďte si sáhnout na Chlupáče! Na haptické prohlídce nejen pro nevidomé a slabozraké vám představí náš kolega Jiří Jaroš areál IPRu. Seznámí vás třeba s příběhem i materiálem plastiky od sochaře Miloslava Chlupáče, umístěné před vstupem do CAMPu.

Sraz před neonem.

Kapacita omezena. Rezervace míst ZDE.

16.00 - 18.00 WORKSHOP PRO DĚTI

NO STRESS SPRAYING

Přijďte si zasprejovat na kus naší zdi! Vyhlašujeme krátkou a intenzivní dílnu. K dispozici máme kus zdi v areálu IPRu, na který pomocí šablon, sprejů a vaší fantazie uděláme ulici či město!

Pracovní oblečení s sebou.

Vhodné pro děti a mládež ve věku od 8 do 18 let.

Kapacita omezena. Rezervace míst ZDE.

16.00-21.00 FOODTRUCK

Burgery od Kaiser Franz

Ať žije street food! Legenda praví, že burger vymysleli coby rychlé a poctivé jídlo čeští vojáci v zákopech prusko-rakouské války, když se bili za císaře Františka Josefa. Věřit tomu nemusíte – ale burgery Kaiser Franz byste určitě ochutnat měli!

17.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY

Česká cena za architekturu

Kteří architekti v uplynulých pěti letech získali Českou cenu za architekturu? Jaké mají jejich projekty estetické a technické kvality? A jaký je příběh vzniku jejich staveb? Výstava představí výjimečné projekty a počiny finalistů, vítězů a držitelů České ceny za architekturu. Soutěžní přehlídku pořádá Česká komora architektů.

17.00 - 18.00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA V ČZJ

Neslyšet CAMP

Na komentované prohlídce se dozvíte o minulosti areálu, o architektuře budov i o životě a tvorbě jejich architekta Karla Pragera. Co stálo za vznikem Sdružení projektových ateliérů a co nového přinese plánovaná rekonstrukce? V českém znakovém jazyce vás provede naše neslyšící kolegyně Mary Mašláňová.

Sraz před neonem.

Kapacita omezena. Rezervace míst ZDE.

18.00 - 19.00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

Emauzy: Oáza v centru

Komentovaná vycházka vás zavede na brutalistní věž emauzského kostela Panny Marie. Podíváme se také do zdejších zahrad, kudy nás provedou krajinářští architekti z ateliéru Terra Florida, pracující aktuálně na jejich obnově. A nahlédneme i do zdejších pivovarských sklepů.

Sraz před neonem.

Kapacita omezena. Rezervace míst ZDE.

18.00 - 18.15 SLACK SHOW

Akrobati nad Prahou

Provazochodci vždy patřili a budou patřit k tomu nejlepšímu, co může vrcholová show nabídnout. Dvojce slacklinerů z uskupení SLACK SHOW se proto pokusí o riskantní přechod na lajně vysoko nad zemí mezi jednotlivými budovami CAMPu. Předvede tak umělecko-sportovní highline exhibici, ze které se vám zatají dech a na kterou jen tak nezapomenete.

19:00 - 20.00 KONCERT

Amelie Siba

Letošní držitelka ceny Anděl v kategorii Alternativa a elektronika je mladá písničkářka Amelie Siba. Ocenění získala za svou debutovou desku Dye My Hair, kterou sama složila a nahrála. Za uplynulý rok stihla také vyhrát cenu hudební kritiky Apollo a dostat dvě nominace na cenu Vinyla.

20.00 - 21.00 PŘEDNÁŠKA

Vladimir 518: Architektura 58-89

Nová kniha Vladimira 518 je téměř před dokončením. Co vše o předrevoluční architektuře zjistil? Na přednášce vám ukáže dosud nepublikované objevy o zapomenuté či nedoceněné architektuře let 1958–1989. Vedle dnes již všeobecně etablovaných jmen, jako jsou Karel Hubáček, Karel Prager, manželé Machoninovi či manželé Šrámkovi, je na čase představit i další tvůrce tohoto výrazného období, jmenovitě například Karla Filsaka, Zdeňka Kunu, Stanislava France, Václava Hilského či mnoho dalších.

Kapacita omezena. Rezervace míst ZDE.

21.00 - 22.00 DJ

Pierre Urban

Moderátor a DJ legendárního Radia 1 od roku 2007. Své mixy skládá převážně z aktuálních novinek napříč hudebním spektrem klubové elektroniky od pomalých ambientních beatů až po taneční groove. Rád ale hraje i retro sety 70s soul & disco či jazz.